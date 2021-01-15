



تنطلق فعاليات منافسات الجولة الثاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت 16 يناير الجاري.





وقفز مانشستر يونايتد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بعد فوزه على بيرنلي بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب ”تيرف مور“ في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من مسابقة البريميرليج.





وجاء ليفربول في المركز التاني برصيد 33 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي صاحب المرتبة الثالثة.





وتمكن ايفرتون من الفوز خارج أرضه في مباراة صعبة ضد نادي ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد ليصعد إلى المركز الرابع.





واستطاع شيفيلد يونايتد من تحقيق الانتصار الأول لهم هذا الموسم على حساب نيوكاسل بهدف نظيف ولكنه سيبقى متذيلا للترتيب.









ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة التاسعة عشر كالآتي:-





1- مانشستر يونايتد 36 نقطة





2- ليفربول 33 نقطة





3- ليستر سيتي 32 نقطة





4- توتنهام 29 نقطة





5- مانشستر سيتي 29 نقطة





6- ساوثهامبتون 29 نقطة





7- إيفرتون 29 نقطة





8- أستون فيلا 26 نقطة





9- تشيلسي 26 نقطة





10- وست هام 26 نقطة





11- آرسنال 23 نقطة





12- ليدز يونايتد 23 نقطة





13- وولفرهامبتون 22 نقطة





14- كريستال بالاس 22 نقطة





15- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة





16- بيرنلي 16 نقطة





17- برايتون ألبيون 14 نقطة





18- فولهام 11 نقطة





19- وست برومتش ألبيون 8 نقاط



