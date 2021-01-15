الزمالك يسعى لخطف نجم براميدز

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:47 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

دخل الزمالك في مفاوضات مع عبدالله بكري نجم دفاع براميدز في الساعات القليلة الماضية من أجل بحث إمكانية الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
واتخذ مسئولو الزمالك هذه الخطوة بعد أن طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق تدعيم الخط الخلفي بالحصول على صفقة دفاعية قوية.
وتوقفت مفاوضات مسئولي الزمالك مع أسامة جلال نجم دفاع إنبي في الفترة الماضية بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.
ويعد عبدالله بكري نجم دفاع براميدز من العناصر الجيدة على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه السماوي في الموسم الحالي.

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