كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

يبحث فريق برشلونة الإسباني عن ظهير أيسر جديد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل عدم اقتناع المدرب الهولندي رونالد كومان، باللاعب جونيور فيربو.





ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة وضع الثنائي خوسيه جايا ظهير أيسر فالنسيا، وألفونسو بيدرازا ظهير أيسر فياريال، تحت المنظار من أجل التعاقد مع أحدهم.





وأشارت: يعد جايا لاعب الخفافيش الهدف الرئيسي للبارسا، على الرغم من تمسك ناديه بعدم التفريط فيه، بالإضافة إلى سعره العالي.





ولكن بيدرازا لاعب الغواصات الصفراء يعد الأنسب من الجانب المادي، نظرًا لأوضاع برشلونة الاقتصادية الصعبة.





وألمحت: يوجد أنجيلينو خيار ثالث للفريق الكتالوني، لاعب لايبزيغ الألماني، والمعار من مانشستر سيتي، حيث يقدم مستويات عالية، شارك في 16 هدف مع فريقه الألماني بتسجيله نصفهم، وصناعة النصف الآخر هذا الموسم.



