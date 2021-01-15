نقيب الممثلين: حورية فرغلى كانت تساعد الزملاء غير القادرين بمبالغ مالية

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر

 

كشف نقيب الصحفيين الدكتور أشرف زكي، أن الفنانة حورية فرغلي كانت تساعد زملائها غير القادرين، مضيفًا: "أدتني فلوس كتير جدًا لمساعدة بعض أسر الزملاء غير القادرين".

ووجه رسالة لها في تصريحات تلفزيونية، قائلًا "عاوز أقولها إنتى إنسانة جميلة، و بتدعمي زملائك وتقفى معاهم".

وأضاف: "ربنا يعطيكى على قد نيتك، لأنك إنسانة جميلة ورقيقة وتستحقى كل تقدير".

وتمنى لها الشفاء العاجل من مرضها، مؤكدًا: "مفيش حاجة اسمها محدش بيسأل عليا إنتى عارفة كلنا بنحبك".

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