فنان شهير: أصبت بكورونا للمرة الثانية

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
وكالات


كشف الفنان اللبناني، وجيه صقر، إصابته بكوفيد 19 للمرة الثانية، بعد أقل من خمسة أشهر على تعافيه، مطالبا الجميع باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالمرض.

وقال في فيديو بثته قناة "الآن" التلفزيونية، "نعم كنت قد تعافيت من المرض في أغسطس الماضي، لكن عادت الإصابة مرة أخرى".

كما طالب الأطباء بأن يكونوا دقيقين عند إعطاء معلومات حول الفيروس، مضيفا "قالوا سابقا إن من يصاب بالفيروس لا يصاب به مرة أخرى، وهذا ليس صحيحا".

وأشار إلى أن الفحوصات الأخرى كشفت أنه خسرَ كل الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي أنتجت بعد إصابته الأولى.

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