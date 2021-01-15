غموض حول مشاركة ميسي في السوبر الإسباني

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي

تسود حالة من الغموض، حول مشاركة ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في لقاء كأس السوبر الإسباني، والمقررة يوم 17 يناير القادم.


وغاب ميسي عن لقاء البارسا ضد ريال سوسيداد في نصف النهائي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، بسبب شعوره بانزعاج عضلي.


وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كل شيء يُشير إلى أن قرار مشاركة ميسي في النهائي لن يُتخذ حتى اللحظات الأخيرة، حيث سيسافر اللاعب مع بعثة الفريق إلى مدينة إشبيلية.

وأضافت: "كل شيء يعتمد على تطور حالة ميسي في الساعات المقبلة، والذي يسعى لمساعدة الفريق للتتويج بأول ألقاب الموسم".

يُذكر أن برشلونة سيواجه في النهائي يوم الأحد المقبل، الفريق الفائز في مواجهة اليوم بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

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