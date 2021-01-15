باتشيكو يحسم موقف أحداد من الاستمرار مع الزمالك

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي




كشف تقرير صحفي، عن مصير المهاجم المغربي حميد أحداد، نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.


ووفقاً لمصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، فإن جايمي باتشيكو، المدير الفني للقلعة البيضاء، يرفض بشكل قاطع، رحيل أحداد.

ويطالب باتشيكو من إدارة الزمالك بقاء اللاعب فى الفترة المقبلة، خصوصًا أنه يسعى لتوظيفه فى مركز رأس الحربة، تحسبًا لعدم بقاء مصطفى محمد فى الفترة المقبلة.

ويتمسك المدير الفنى البرتغالى باستمرار حميد أحداد فى ظل قدرته على اللعب سواء فى مركز رأس الحربة أو الجناح.

ويأتى تمسك الجهاز الفنى لنادى الزمالك بالمحترف المغربى على الرغم من عدم ظهوره بشكل جيد فى الفترة الماضيةبالقميص الأبيض.

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