الزمالك يزف بشري سارة لجماهيره بشأن فرجانى ساسي

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي نادي الزمالك للإبقاء على لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي وتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أخر تطورات ملف التجديد للاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " فرجاني ساسي زملكاوي وإعلان التجديد له سيكون قريبًا".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

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