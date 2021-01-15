نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:25 ص
نواب التنسيقية
نواب التنسيقية
تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نوابها الذين خاضوا انتخابات اللجان بمجلس النواب اليوم، واستطاعوا الحصول علي عدة مقاعد ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

حيث انتخبت النائبة أميرة صابر، كأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية. 

والنائب نادر مصطفي، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة رشا ابو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية،والنائب احمد فتحي محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان. والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. والنائب محمد احمد عبد العزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان. والنائب احمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبذلك تكون التنسيقية قد حلصت علي أمانة السر في ست لجان، وعلي منصب الوكيل في أربعة لجان، وتتمني التنسيقية لنوابها التوفيق والسداد فيما أوكل إليهم من مهام.
نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية
نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية
نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية
نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية
نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية
نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنسيقية شباب الأحزاب بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقدم عرض مغري لضم نجم الزمالك

منذ 37 دقيقة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الزمالك ردًا على رئيس سانت إتيان بشأن حصول أشخاص على عمولات لبيع مصطفى محمد: كلام سافل

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 7 ساعات

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مستمرون فى عملنا حتى نهاية التصويت وإقبال الناخبين في ازدياد

رئيس البرلمان يُعلن 3 أسماء لرؤساء الهيئات البرلمانية

نكشف تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة قبل انتخابات اللجان

أحمد سمير رئيساً لـ"اقتصادية النواب".. و"فرغلي وسليمان" وكيلان

نواب "تنسيقية شباب الأحزاب" يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض