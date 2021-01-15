نواب التنسيقية يحصدون عددًا من مقاعد هيئة مكاتب اللجان النوعية

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نوابها الذين خاضوا انتخابات اللجان بمجلس النواب اليوم، واستطاعوا الحصول علي عدة مقاعد ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.





حيث انتخبت النائبة أميرة صابر، كأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية.





والنائب نادر مصطفي، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائبة رشا ابو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية،والنائب احمد فتحي محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان. والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. والنائب محمد احمد عبد العزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان. والنائب احمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



