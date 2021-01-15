موعد مباراة لاتسيو ضد روما في الدوري الإيطالي

















يستضيف ملعب الأوليمبيكو مساء اليوم الجمعة، لقاء ديربي روما، بين لاتسيو وروما، في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.









ويسعى روما لمواصلة النتائج الجيدة في البطولة، وتجاوز التعادل السابق أمام فريق إنتر ميلان.









بينما يسعى لاتسيو لتحقيق الفوز، لتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.





يحتل روما المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يقبع لاتسيو في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.



