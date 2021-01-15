بيراميدز يقدم عرض مغري لضم نجم الزمالك

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي الزمالك قدموا عرضهم الأخير للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ووصل عرض الزمالك إلى مليون و700 ألف يورو في الموسم الواحد، في الوقت الذي يرغب اللاعب في الحصول على مليوني و600 ألف دولار في الموسم الواحد على أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم ويحصل على 50% من إجمالي الـ3 مواسم مقدم".

وتابع: "في الوقت الذي فتح بيراميدز خط مفاوضات مع اللاعب وعرضوا عليه مليوني ونصف مليون دولار في الموسم على أن ينضم لنهاية الموسم".

وأتم: "بيراميدز فشل في تسويق الثلاثي ويلفريد كانون وعمر لعيوني وعبده لومالا وطلب الثلاثي الحصول على باقي مستحقاتهم كاملة حال رغبة بيراميدز في رحيلهم"..

أخبار تهمك

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ردًا على رئيس سانت إتيان بشأن حصول أشخاص على عمولات لبيع مصطفى محمد: كلام سافل

منذ أقل من ساعتين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحدد بديل مصطفي محمد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيراميدز يقدم عرض مغري لضم نجم الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض