ممثلة الشهيرة تحرج معجبا بسبب طلبه منها على "إنستجرام"





ردت الممثلة البريطانية الشهيرة في هوليوود، كيت بيكنسيل، بعنف على أحد معجبيها عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وطالب المعجب بيكنسيل أن تنشر صورا لها تبرز جمالها، بعدما أبدى عدم إعجابه بما تنشره عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات.

وفي يوم الأحد الماضي، شاركت كيت بيكنسيل (47 عاما) صورة طريفة لها مع صديقة لها بداخل السيارة وهما تتنكران في أوجه كلاب وترتديان نظارات شمسية، ويجلس بينهما جرو، وهي التي علق عليها المعجب قائلا للممثلة: "أنت امراة جميلة، لماذا تنشرين صورا كهذه، أفضل أن أرى صورا جميلة لك".

فردت بيكنسيل على طلب المعجب بطريقة ساخرة ولفظ خارج، ليلقى ردها دعما من جانب العشرات من المتابعين الآخرين الذين دافعوا عنها، وأثنوا على "روح الدعابة" التي تتمتع بها، وذكروا المعجب بأن "النساء ليست من الحلي الموجودة حتى "تبدو جميلة".