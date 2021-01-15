موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



تعادل آرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريق بملعب الإمارات، في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ورفع آرسنال رصيده للنقطة 24 وظل في المركز الحادي عشر، بينما ظل كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

وسيواجه آرسنال خلال الجولة 19، نظيره نيوكاسل يونايتد، حينما يستضيفه على ملعب "الإمارات".

وتقام المباراة تمام العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

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