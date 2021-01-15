الزمالك يحدد بديل مصطفي محمد
الجمعة 15/يناير/2021 - 01:27 ص
محمد جمال
يسعي نادي الزمالك لإيجاد بديل للمهاجم مصطفى محمد بعد اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف بديل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك حال رحيل الأخير
وقال عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، "باتشيكو طلب رحيل محمد أوناجم في الوقت اللي أكد للإدارة أنه لا يمانع في رحيل حميد أحداد حال رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق"
وواصل "الزمالك يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي لكنه يواجه مشكلة لعدم وجود مكان بين الأجانب وفشل تسويق أوناجم أو أحداد في الوقت اللي اصبح المهاجم المحلي اللي مرشح على الساحة حسام حسن أو مروان حمدي".
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واختتم "وهناك لاعب أجنبي مرشح هو الفرنسي الغيني يايا ساونجو مهاجم فريق آرسنال السابق".