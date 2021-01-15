رئيس نادي الواسطى: لا نعلم مصير لائحة اتحاد الكرة

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


قال المستشار جمال عويس رئيس نادي الواسطى إن لائحة اتحاد الكرة لم يتم إعلانها ولا يعلم أحد هل وصلت من الاتحاد الدولي حتى يتم تشكيل رابطة الأندية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، لابد أن تعلن اللجنة الثلاثية مصير اللائحة والمطلوب حاليا معرفة مصير اللائحة.
وتابع أنه يؤيد اللجنة الثلاثية في إلغاء تحليل كورونا في أندية القسمين الثالث والرابع خاصة أن التحليل لا جدوى منه وأخطاءه كثيرة والأفضل عمل المسحات أو التوقف نهائيا.

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