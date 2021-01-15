رئيس نادي الواسطى: لا نعلم مصير لائحة اتحاد الكرة









قال المستشار جمال عويس رئيس نادي الواسطى إن لائحة اتحاد الكرة لم يتم إعلانها ولا يعلم أحد هل وصلت من الاتحاد الدولي حتى يتم تشكيل رابطة الأندية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، لابد أن تعلن اللجنة الثلاثية مصير اللائحة والمطلوب حاليا معرفة مصير اللائحة.