الكومي: رمضان صبحي يفاوض فايلر لتدريب بيراميدز









قال الإعلامي إيهاب الكومي إن نادي بيراميدز يتواصل مع السويسري رينيه فايلر عن طريق لاعب بالفريق للتعاقد معه وقيادة الفريق الفترة المقبلة في ظل سوء النتائج.

وأضاف خلال تقديم برنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان الادارة في انتظار ما سوف تسفر عنه نتيجة مباراة الفريق غدا امام نادي المقاولون العرب من اجل حسم موقف المدرب الارجنتيني اروابارينا ويعد فايلر على رادار النادي.