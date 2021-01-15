الكومي: رمضان صبحي يفاوض فايلر لتدريب بيراميدز

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


قال الإعلامي إيهاب الكومي إن نادي بيراميدز يتواصل مع السويسري رينيه فايلر عن طريق لاعب بالفريق للتعاقد معه وقيادة الفريق الفترة المقبلة في ظل سوء النتائج.
وأضاف خلال تقديم برنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، ان الادارة في انتظار ما سوف تسفر عنه نتيجة مباراة الفريق غدا امام نادي المقاولون العرب من اجل حسم موقف المدرب الارجنتيني اروابارينا ويعد فايلر على رادار النادي.
وتابع أن فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي دخل حسابات ادارة نادي بيراميدز بتوصية من بعض لاعبي الفريق والذين اشادوا بقدرات المدير الفني السويسري وقدرته على قيادة الفريق خلال الفترة القادمة حيث تواصل رمضان صبحي لاعب الفريق مع فايلر لإقناعه بقيادة الفريق ويؤيده عدد من اللاعبين خاصة لاعبي الأهلي السابقين

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