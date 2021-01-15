الزمالك ردًا على رئيس سانت إتيان بشأن حصول أشخاص على عمولات لبيع مصطفى محمد: كلام سافل

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

علق إبراهيم عبدالله، عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، على حديث رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، والذي كشف خلالها أخر تفاصيل العرض المقدم من جانب النادي الفرنسي لشراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من قال إن هناك أشخاص طلبوا عمولات فهو شخص سافل".

وتابع: "كل الكلام ده خاطئ ولم يحدث على الإطلاق ونادي الزمالك لا يوجد به أشخاص يحصلون على عمولات".

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