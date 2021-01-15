أول تعليق من الزمالك بعد تصريحات رئيس سانت إيتيان بطلب عمولات

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

 
يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ورد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، والذي أكد أن هناك بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل بيع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أطالب رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد".

وتابع: " لن نسمح بتواجد أشخاص داخل نادي الزمالك يطلبون عمولات في أي صفقة".

وأتم: " من طلب عمولات في صفقة بيع مصطفى محمد سنقوم بمعاقبته ونطالب رئيس النادي الفرنسي بالإعلان عنهم".

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