رئيس سانت إيتيان يكشف عن حالة واحدة لرفض التعاقد مع مصطفى محمد









يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وكشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن محاولة النادي لضم مصطفى محمد مرة أخرى حال فشل الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري.





وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو فشلت الصفقة في الوقت الجاري لن نقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأننا سنقوم بالتعاقد مع لاعب أخر وسنغلق ملف المفاوضات مع مصطفى محمد".



