رئيس سانت إيتيان يكشف عن حالة واحدة لرفض التعاقد مع مصطفى محمد

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن محاولة النادي لضم مصطفى محمد مرة أخرى حال فشل الصفقة في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لو فشلت الصفقة في الوقت الجاري لن نقوم بالتعاقد مع مصطفى محمد لأننا سنقوم بالتعاقد مع لاعب أخر وسنغلق ملف المفاوضات مع مصطفى محمد".

وتابع: "لم اتواصل مع شخص بعينه في نادي الزمالك، ولكن تواصلت في البداية مع رئيس النادي الذي توفى، وبعد ذلك وكيله آدم وبعد ذلك أيمن يونس وهشام عبدالله".

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