بند مفاجئ فى عقد مصطفى محمد مع سانت إيتيان

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن بند مثير داخل العرض المقدم لنادي الزمالك من أجل شراء مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعنا بند داخل عرضنا ألا نبيع مصطفى محمد لأي نادي في مصر إلا لنادي الزمالك".

وتابع: "سندفع 3 ملايين دولار في الوقت الجاري و 2 مليون دولار بعد سنة، والزمالك سيحصل على 8 مليون خلال الـ4 سنوات ونصف الذي سيوقعهم مصطفى محمد ونحن متمسكون بمصطفى محمد".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

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