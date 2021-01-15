رئيس سانت إتيان يكشف تفاصيل العرض الجديد لشراء مصطفى محمد

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وقال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك جلسة جمعته بين أيمن يونس وهشام إبراهيم وجاءت تفاصيلها أن النادي الفرنسي عرض 4 مليون ونص دولار من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أخر عرض أرسلوا كان مقابل 5 مليون دولار سيتم دفعهم على مرتين، نص المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنص الأخر سيكون بعد سنة أي في يناير 2022".

وتابع: "هناك إمتيازات أيضًا لعرض النادي الفرنسي وهو 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وهناك إمتيازات أخرى حال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 5 ساعات

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

منذ ساعة

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات

منذ 35 دقيقة

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يودع كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات رئاسة برشلونة

منذ ساعة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

11:29 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض