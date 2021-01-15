الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
كشف مصدر خاص داخل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة النيجيري جونيور أجاي لتدريبات الفريق.

وقالت المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن جونيور أجاي سيشارك في تدريبات الفريق بعد غد الاثنين عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري العام.

وأكدت المصادر، أن اللاعب سينتهي من البرنامج التأهيلي غدا السبت، على أن يكون جاهزا للعودة للتدريبات.

َويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

أخبار تهمك

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

منذ ساعة

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات

منذ 34 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 6 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعة

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعة و نصف

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يودع كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات رئاسة برشلونة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

11:29 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض