رئيس "سيمنز": صحة موظفينا أولوية أولى وأنصح الشباب بأخذ اللقاح

قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، إن جائحة كورونا بالغة الخطورة، ومن المبكر أن نحصر الدروس المستفادة منها، موضحا أنهم تعاملوا مع الموجة الأولى بشكل مجدي، ولكن الجائحة عادت حاليا بشكل أقوى، وتحديات أكبر.





وأشار "كايسر"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن تداعيات الجائحة ليس فقط على مستوى الصحي، ولكنه له أثاره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعتبر تحدي كبير، معتبرا أن التكاتف والتعاون هو الدرس الأهم من الجائحة حتى الآن.



