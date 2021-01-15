رئيس "سيمنز": صحة موظفينا أولوية أولى وأنصح الشباب بأخذ اللقاح

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:45 ص
جو كايسر
جو كايسر
هدى عبدالرازق
قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، إن جائحة كورونا بالغة الخطورة، ومن المبكر أن نحصر الدروس المستفادة منها، موضحا أنهم تعاملوا مع الموجة الأولى بشكل مجدي، ولكن الجائحة عادت حاليا بشكل أقوى، وتحديات أكبر.

وأشار "كايسر"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن تداعيات الجائحة ليس فقط على مستوى الصحي، ولكنه له أثاره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعتبر تحدي كبير، معتبرا أن التكاتف والتعاون هو الدرس الأهم من الجائحة حتى الآن.

وأضاف أن الدرس المستفاد للشركات من الجائحة هو أن الحفاظ على صحة الموظفين أولوية أولى، مع ضرورة العمل عن كثب لإدارة الأزمة، مناشدا الشباب الحصول على لقاح كورونا.

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