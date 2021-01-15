رئيس سانت إيتيان: لا نتابع لاعبين فى مصر سوي مصطفى محمد

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن حقيقة مراقبة النادي الفرنسي للاعبين مصريين أخريين بخلاف مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا نتابع لاعبين مصريين أخرين بخلاف مصطفى محمد لأنه هناك شركة رشحتلنا مصطفى محمد وهو لاعب جيد للغاية"".

وتابع: "أشكر جميع المشاهدين والتلفزيون المصري ونتمنى ضم مصطفى محمد فهو لاعب جيد وسيتطور كثيرًا لو إنضم إلينا في يناير".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

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