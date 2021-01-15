مجدي عبد الغني لـ"رانيا يوسف": فساتينك قنبلة.. والفنانة ترد: بحب الفرفشة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر

داعب الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق،الفنانة رانيا يوسف، بعد تصريحها بإصابتها بفيروس كورونا قائلًا لها: "عندك شوية فساتين تطرد أي كورونا".

وردت رانيا يوسف على كابتن مجدي عبد الغني خلال لقائهما معا في برنامج ليلة الخميس المذاع على قناة إم بى سى مصر، قائلة "أنا بحب الفرفشة والنعنشة".

وأضاف عبد الغني: "فستانيك زي تسديدات اللاعبين قنبلة.. فيما أكدت رانيا يوسف أنها بطبعها شخصية متفائلة للغاية، وتحب النعنشة.

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