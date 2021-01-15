آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

أوقف كريستال بالاس صحوة مضيفه أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل معه بدون أهداف اليوم الخميس في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.





وظل أرسنال، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية في البطولة، في المركز الحادي عشر بترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.







