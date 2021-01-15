رئيس "سيمنز": حملت دعوة من ميركل إلى السيسي لزيارة ألمانيا

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:20 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
هدى عبدالرازق
قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي معروف باهتمامه بالتفاصيل، مشيرًا إلى أن الرئيس يعرف جوهر الأمور، ومطلع بشكل جيد جدا على الشروط والبنود لأي إتفاقية أو مشروع.

وأشار "كايسر"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه تشرف بنقل تحية المستشار الألمانية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه معه، مضيفا أن المستشارة الألمانية قد دعت الرئيس لزيارة ألمانيا لإجراء محادثات مستقبلية حول مستقبل العلاقات المصرية الألمانية.

وأضاف أن مصر تلعب دور محوري كدولة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لتحديد موعد زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا.

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