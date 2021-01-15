أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات رئاسة برشلونة

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:03 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
كشف المجلس الانتخابي لنادي برشلونة اليوم الخميس، عن قبول أوراق ترشح كل من جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريشا، بشكل رسمي لانتخابات رئاسة النادي، والمنتظر إقامتها يوم 24 يناير(كانون الثاني) الجاري.

وصدق المجلس على أوراق ترشح لابورتا، صاحب أكبر عدد من التوقيعات المقدمة، بواقع 10 آلاف و272 توقيعا، تم قبول 9 آلاف و625 منها، يليه فيكتور فونت (4.431 توقيعا من أصل 4.713) ثم توني فريشا (2.634 من أصل 2.822).

تم الإعلان عن قبول المرشحين الثلاثة من قبل المجلس الانتخابي، الذي اجتمع الخميس في قاعة (أوديتوري 1899) بملعب كامب نو، والذي ترأسها السيد خابيير جيشيريس.

وخلال فترة التحقق من صحة التوقيعات، أعلن المرشح إميلي روساود انسحابه من سباق الترشح لرئاسة النادي، ليلحق بكل من جوردي فاري، لويس فرنانديز آلا، أغوستي بينيديتو، خابيير فيلاجوانا وبيري رييرا.

 وسيجتمع المجلس غدا مع حكومة إقليم كاتالونيا للتأكيد على موعد الانتخابات، وبدء الحملة الانتخابية يوم 15 نفسه على أن تقام الانتخابات يوم الأحد 24 من الشهر الجاري.

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