الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:00 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف النادي الأحمر من العروض التي تلقاها محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي :"محمد شريف مستمر معنا ولا بد عليه من التركيز ونحن ننتظر منه الكثير كما أن القادم بالنسبة له صعب جدا".

وأضاف :"الأهلي في حاجة إلى خدماته وموسيماني يحتاج إليه، ولا يوجد أي شيء كي نناقشه على المستوى الخارجي بالنسبة له".

وتابع :"طالما أن اللاعب بدأ يعرف طريق تسجيل الأهداف مع النادي الأهلي، وتحقيق البطولات أعتقد بأن هذا الأمر يجعلك لا تفكر في شيء".

وأشار :"نحتاج لجميع اللاعبين في الفترة المقبلة، وكل لاعب وستتاح له فرصة اللعب، ونبحث عن قائمة قوية فكل يوم هناك جديد ومن الممكن أن يتم هناك إصابات أو تراجع في المستوى، وبالنسبة لي لا بد أن تقوم القائمة قوية".

أما فيما يخص بالتعاقدات :"الكرة بها متغيرات كثيرة طالما أن باب الانتقالات لا يزال مفتوحا".

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