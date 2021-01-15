كاتب مذكرات نادية لطفي لـ"حديث القاهرة": استغرقت 20 سنة في تسجيل المذكرات

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:18 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

أكد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، كاتب مذكرات نادية لطفي أن مدة تدوين مذكرات الفنانة الراحلة استغرق 20 عاما، قائلا: "اختياري لكتابة مذكرات نادية لطفى رزق واشتغلنا على مذاكرتها 20 سنة".

وروى الكاتب أيمن الحكيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي إبراهيم عيسى، تفاصيل اختياره لكتابة مذكرات نادية لطفى، قائلا: "عملت حوار مع نادي لطفي، وبعد الحوار حصلت ثقة شخصية منها تجاهي، ونمت بيننا علاقة شخصية قوية".

وعن رأيه في نادية لطفي، تحدث الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، كاتب مذكرات نادية لطفي قائلا: "نادية لطفى شخصية استثنائية وصاحبة مواقف تاريخية، وكانت صديقة لمثقفي اليسار وتربت على أياديهم ثقافيا"، مشيرا إلى أن نادية لطفى قضت يوما حزينا ليلة سقوط بغداد وأعطته محاضرة في القومية العربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حديث القاهرة الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يحدد بديل مصطفي محمد

منذ 36 دقيقة

رئيس سانت إتيان يكشف تفاصيل العرض الجديد لشراء مصطفى محمد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ردًا على رئيس سانت إتيان بشأن حصول أشخاص على عمولات لبيع مصطفى محمد: كلام سافل

منذ ساعة و 6 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرد على العروض المقدمة لمهاجمه "المتألق"

منذ ساعتين

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات

منذ ساعة و نصف

بند مفاجئ فى عقد مصطفى محمد مع سانت إيتيان

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

نادية لطفي تكشف عن هوايتها المفضلة (فيديو)

عاجل.. وفاة الكاتب الصحفي سليمان الحكيم

نادية لطفي في أحدث ظهور لها برفقة عائلة سمير غانم ورجاء الجداوي وبوسي شلبي (صور)

أية محمود تكشف لـ"الفجر الفني" عن موعد توقيع "تروكاج" وتفاصيل الرواية!

بعد وفاتها اليوم | أبرز المعلومات عن حياة الراحلة نادية لطفي Nadia Lotfy (مسيرة فنية تاريخية)

مواقف إنسانية لا تنسى للراحلة نادية لطفي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

07:17 م

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض