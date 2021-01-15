كاتب مذكرات نادية لطفي لـ"حديث القاهرة": استغرقت 20 سنة في تسجيل المذكرات

Advertisements



أكد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم، كاتب مذكرات نادية لطفي أن مدة تدوين مذكرات الفنانة الراحلة استغرق 20 عاما، قائلا: "اختياري لكتابة مذكرات نادية لطفى رزق واشتغلنا على مذاكرتها 20 سنة".



وروى الكاتب أيمن الحكيم، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي إبراهيم عيسى، تفاصيل اختياره لكتابة مذكرات نادية لطفى، قائلا: "عملت حوار مع نادي لطفي، وبعد الحوار حصلت ثقة شخصية منها تجاهي، ونمت بيننا علاقة شخصية قوية".



وعن رأيه في نادية لطفي، تحدث الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، كاتب مذكرات نادية لطفي قائلا: "نادية لطفى شخصية استثنائية وصاحبة مواقف تاريخية، وكانت صديقة لمثقفي اليسار وتربت على أياديهم ثقافيا"، مشيرا إلى أن نادية لطفى قضت يوما حزينا ليلة سقوط بغداد وأعطته محاضرة في القومية العربية.