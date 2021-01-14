وزير الصحة الأردني: مصابو كورونا في العالم 8 أضعاف عددهم المعلن

الخميس 14/يناير/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد المصابين الحقيقي بكورونا في العالم، يزيد بـ8 أضعاف عن إجمالي الإصابات المثبتة وأن هذه الحصيلة تنسحب على الأردن أيضا.

 

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ووفقا لموجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة في الأردن 312043 إصابة.

 

وأشار الموجز أيضا إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في المملكة منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي.

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