عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أخر تطورات المصابين في الفريق الأول لكرة القدم وموعد انتظامهم في التدريبات الجماعية.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة النادي :"مروان محسن أصبحت أموره جيده وسينتظم في التدريبات الجماعية خلال يومين".





وأضاف :"عمرو السولية سينتظم غدا في التدريبات الجماعية، أما أجاي لو لم يلحق بمران يوم السبت المقبل سيتواجد في تدريبات الأحد مع المستبعدين مباراة البنك الأهلي".





وعن كريم نيدفيد قال :"المردود رائع، فاللاعب تعطل في الأسبوع الماضي بسبب خضوعه لعملية جراحية مثل التي أجراها حسين الشحات، وإن شاء الله كريم نيدفيد سيتواجد في التدريبات الجماعية في نهاية الشهر، ومن الممكن مشاركته في أحد تدريبات الفريق قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لو لم يتم ذلك فسيشارك عقب العودة".





وتابع :"محمد محمود ومحمود متولي الموقف بالنسبة لهما سيشاركان في شهر مارس المقبل".



