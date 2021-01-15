مشادة على الهواء بين ضيوف خط أحمر بسبب تجاهل المرأة للرجل (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:10 ص
أشجان نبيل
أشجان نبيل
كـسـاب أحـمـد
نشبت مشادة كلامية بين الدكتورة أشجان نبيل استشاري التطوير المجتمعي ومصطفى العطار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة خلال حوارهما ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، تقديم الإعلامي محمد موسى، حول هل يحب الرجل المرأة التي ترفضه وتتجاهله ؟.

حيث اعترض " العطار "، على ما قالته "أشجان" إن الإنسان الرشيد إذا تجاهله الطرف الآخر لا يجب أن يتمسك بهذه العلاقة، ليقاطعها "العطار"، إذا كان التجاهل عن عمد فهو مرفوض تماما، إما إذا كان على سبيل العقاب فالأمر هنا يختلف.

وقالت الدكتورة أشجان نبيل، إن التجاهل يزيد من سلبية العلاقة بين الطرفين، لافتا أن المرأة يمكن أن تتجاهل الرجل وترفض الزوج به خوفا من تحمل المسئولية، ليقاطعها "العطار"،: مسئولية إيه اللي بتتكلمي عليها الرجل هو المسئول عن كل شيء في العلاقة الزوحية من حيث الحماية والسند والضهر وشعورها بالأمان والإنفاق عليها.

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محمد موسى خط أحمر أشجان نبيل

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