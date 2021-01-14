بمشاركة الحضري وبركوتة وجمعة وشوقي.. نجاح باهر لأولى حلقات you are the star على شاشة النهار

الخميس 14/يناير/2021 - 11:24 م
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برنامج
الفجر الرياضي

لاقت الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب الرياضية، you are the star، ردود أفعال واسعة في الشارع المصري، في ظل الأفكار الجذابة غير التقليدية،  التي يعتمد عليها البرنامج التليفزيوني الأول من نوعه لاكتشاف المواهب الكروية في مصر، والذي يذاع على شاشة قناة النهار.

فعاليات الموسم الأول لبرنامج you are the star، تشهد حضور كوكبة من النجوم الكبار، أصحاب التاريخ العريق في الكرة المصرية.

وتضم لجان تحكيم انتقاء المواهب الكروية، نخبة من أبرز نحوم الكرة المصرية، هم عصام الحضري، ومحمد بركات، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، والمدير الفني حسين ياسر المحمدي، بصحبة النجمتان المتألقتان مي حلمي، وأمل صالح.

تقوم فكرة البرنامج على اكتشاف أفضل المواهب، من خلال لجنة التحكيم، ويجوب طاقم عمل متميز جميع أنحاء الجمهورية، عبر ٢٧ محافظة، للتنقيب عن المواهب، ومنح الفائزين عقود احتراف، مع فترات معايشة في أكبر الأندية الأوروبية، لتحقيق حلم الوصول إلى العالمية.

يذكر أن شركة 3w للاستثمار الرياضي، والقائمة على انتاج البرنامج، تعمل منذ انشائها عام ٢٠٠٦، على تبني المواهب الرياضية.

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