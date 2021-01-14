وزير المالية عن توقعاته للاقتصاد المصري: "محدش عارف حاجة"

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية مع أزمة فيروس كورونا.





وقال وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس،: "حالة عدم اليقين خلال الفترة الحالية بسبب أزمة كورونا، مش مخلينا نعرف التوقعات بشكل جيد، محدش عارف حاجة، وربنا كارم مصر خلال الفترة الحالية، مصر حققت نمو خلال الفترة الحالية بنسبة تقدر بـ2.8%، انا شوية مش قادر أتوقع اللي جاي".



