محافظ الشرقية: مبادرة "إبدأ حلمك" تهدف لدعم الشباب وتساعدهم على فهم الحياة الصحيحة.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، تزور الشرقية لمتابعة فعاليات تخريج شباب مشروع "أبدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل وتنمية مهارات المبدعين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.





وأضاف غراب خلال مشاركته في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة الشرقية هي المحافظة رقم ثلاثة التي تتم فيها مبادرة "أبدأ حلمك"، والتجربة تمت بشكل رائع وفعال.





وتابع: "أن المبادرة شارك بها عدد كبير من الشباب باختلافهم كل الأعمار موجودة وكل الأشكال موجودة"، مؤكدا أن المبادرة تدعم الشباب وتصلح المفاهيم لهم وتساعدهم على فهم الحياة الصحيحة، لأن الفنون هي غذاء الروح.



