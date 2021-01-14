سانت إيتيان يقدم عرضا جديدا للزمالك لضم مصطفى محمد

الخميس 14/يناير/2021 - 11:18 م
محمد جمال
يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن نادي سانت إيتيان الفرنسي، تقدم مساء اليوم الخميس بعرض جديد لنادي الزمالك بشأن ضم مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وجاء العرض بقيمة 5 ملايين دولار بقيمة 3 مليون دولار كاش و2 مليون يتم تقسيطهم ومبلغ 20% إعادة بيع.

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

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مصطفى محمد رياضة جلة بطولة الدوري المصري الممتاز

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