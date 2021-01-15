المتحدث باسم المأذونين الشرعيين عن "القوامة": "المركب اللي ليها ريسين بتغرق"

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:59 ص
الشيخ إبراهيم علي سليم
الشيخ إبراهيم علي سليم
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ إبراهيم علي سليم، المتحدث الرسمى باسم صندوق التأمين الخاص للمأذونين الشرعيين والموثقين، يجب على الزوحة طاعة زوجها ما دام لم يأمرها بشيء يغضب الله أو يخالف الشرع، لافتا أن القوامة للرجل لكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات.

تابع "سليم" خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": يجب على الزوج أن يستشير زوجته في بعض الأمور التي يراها مناسبة مدللا على ذلك بأن النبي ﷺ استشار أم سلمة يوم الحديبية، استشارها فقالت: يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك وإذا رآك الناس فعلت ذلك فعلوا ذلك، ففعلﷺ، فوافق على رأيها وخرج إلى الناس ونحر الهدي وحلق رأسه.

وأضاف المتحدث باسم المأذونين الشرعيين: يجب على الرجل أن يحسن معاملته لزوجته، لافتا أن الحياة الزوجية ليست مبنية على الأوامر وإنما تكون بالمودة والرحمة وحسن الخلق، فلا يجوز للرجل أن يأمر زوجته بشيء يخرج عن إرداتها ولا تسطيع القيام به. 

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