"تويتر" يلغي تعليق حساب اللقاح الروسي المضاد لكورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 11:30 م
وكالات
رفع موقع "تويتر" التعليق الذي فرضه مؤقتا على الحساب الرسمي للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة إن شركة "تويتر" فسرت تعليق عمل الحساب بتعرضه لمحاولة دخول غير مسموح بها من ولاية فرجينيا الأمريكية.

وشكر الصندوق الروسي موقع "تويتر"، داعيا المستخدمين لمتابعة حساب اللقاح الروسي والتعرف على ميزاته وفوائده للبشرية في رد الوباء، وإعادة إطلاق الاقتصاد في العالم.


وفي وقت سابق من اليوم الخميس ظهر على صفحة اللقاح الروسي تنبيه من "تويتر"، قال إنه رصد "نشاطا مريبا" من قبل هذا الحساب.

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