أشجان نبيل: بعض الأزواج يفهمون القوامة على أنها "صرف فلوس وعلاقة جنسية".. فيديو

قالت الدكتورة أشجان نبيل، استشاري التطوير المجتمعي، إن أشباه الرجال يفهمون القوامة بطريقة خاطئة، فبعضهم يفهمون أنها "صرف الفلوس والعلاقة الجنسية" فقط.





وأضافت أشجان نبيل خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن "الزوجة لما تكون متربية صح وفاهمة واجباتها وعارفة حقوق زوجها عليها، مش هتستنى يديها أمر".



