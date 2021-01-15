أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-1-2021.. تراجع طفيف بسعر المعدن الأصفر

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف فى بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليخسر جرام الذهب نحو جنيهان.

سعر الذهب في مصر:

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهًا .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 694.25 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 925.75 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6480 جنيهات.


السعر العالمي للذهب:

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية تعاملات يوم الخميس، مع صعود الأسهم وعوائد السندات الأمريكية.



وعاود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات الارتفاع أعلى 1.1 بالمائة، مع ترقب الإعلان المتوقع اليوم للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن حزمة التحفيز المالي.

ولم يستفد المعدن الأصفر من البيانات السلبية التي كشفت عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر، وسط تزايد إصابات كورونا.

 

في حين ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1851.40 دولار للأوقية.

 

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1852.60 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.23.

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