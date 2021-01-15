أسعار الدولار اليوم الجمعة 15-1-2021

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك وبعد تراجعات شهدها سعر صرف الدولار علي مدار تعاملات الأسبوع.



وسجل سعر الدولار مستوي 16.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيه للبيع في بنوك العربي الافريقي وبنك مصر ايران  و البنك الأهلى الكويتي  والكصرف المتحد والبنك التجاري الدولي.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات بنك عودة والأهلى اليوناني وكريدي اجريكول ليصل إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.
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