رئيس "سيمنز": يشرفنا أن نتمكن من مساعدة مصر وشعبها

الخميس 14/يناير/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، إنهم قطعزا شوطا كبيرا من التعاون مع مصر، مشيرا إلى أننا على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، حيث كان التعاون في البداية يرتكز على القطاع الكهربائي.

وأشار "كايسر"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن توفير الطاقة المستدامة وميسورة التكلفة كان هو أساس التعاون خلال الموجة الأولى مع مصر، مضيفا أنه عادة ما تمثل الموجة الثانية من التعاون البنية التحيتة أي نقل الركاب والبضائع بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف أنه من دواعي فخره وسعادته أنهم استطاعوا الدخول إلى الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية الكبرى، حيث يوجد حاليا مشروع مشترك للنقل، منوها بأنهم التقوا بالرئيس عبدالفتاح السيسي واتفقوا على خارطة طريق تستشرف المستقبل لتحقيق الكفاءة لمصر في نقل الركاب والبضائع.

وتابع، "الرئيس السيسي على المسار الصحيح.. ويشرفني أن اتمكن من مساعدته هو وشعبه وحكومته. 

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