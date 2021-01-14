تحديد موعد إرسال الأهلي لقائمته النهائية استعدادا لمونديال الأندية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس الاجتماع الذي دار اليوم بين مسؤولو النادي الأحمر، ووفد من الفيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية التي ستقام في قطر عبر الفيديو كونفرنس.





وقال المصدر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار النادي الأهلي راعي واحد فقط للتواجد على قميص النادي".





وأضاف المصدر بأنه تم الاتفاق على إرسال القائمة النهائية يوم ٢٢ يناير الجاري، ولو أصيب أي لاعب بكورونا قبل انطلاق البطولة يتم تغيير اللاعبين".





وأشار المصدر إلى أن الأهلي سيتواجد في فندق يضم فريقين معه في البطولة وهو بطل آسيا، وبطل أمريكا الجنوبية".





واختتم المصدر بأن نادي بايرن ميونيخ الألماني قام بحجز فندق بمفرده وتحمل مصاريفه.



