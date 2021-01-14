وزير المالية يكشف موعد صرف منحة العالمة الغير منتظمة

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، قائلًا: "المنحة ستصرف يوم 17 من هذا الشهر"، مشيرًا إلى أن إيرادات الدولة المصرية في النصف الثاني من العام الماضي زادت بنسبة 16%، وتحقق فائص أولي يقدر بـ14 مليار.



وتابع وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن نسبة النمو في العام الماضي انخفض لـ3.6%، والايرادات الضريبية زادت بنسبة10%، وهذا دليل على أن مؤشرات الاقتصاد المصري جيد جدًا في ظل أزمة كورونا، معقبًا: "رغم أزمة كورونا الاقتصاد قادرعلى النمو بشكل إيجابي"



ولفت إلى أن مصر أنفقت على الاستثمارات الحكومية ما يقرب لـ55 مليار جنيه، وفي النصف الثاني من العام الماضي تم إنفاق 150 مليار، وهذه زيادة كبيرة جدًا، والهدف من هذا الانفاق على القطاعات التي ضررت من أزمة كورونا".

