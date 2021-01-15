أحمد السقا يسرد موقف إنقاذه فتاتان من سيارة كادت أن تنفجر

الجمعة 15/يناير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

روى الفنان أحمد السقا، تفاصيل واقعة إنقاذه فتاتان من الموت عقب تعرضهما لحادث سيارة على إحدى الطرق.

وقال "السقا" خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على "سي بي سي" أنه كان يذهب إلى منزله في الطريق المعاكس لسيارة الفتاتان التي انقلبت، حيث تفاجأ بالحادث وهو يقود سيارته.

وأضاف "السقا" أنه أنقذ الفتاتان اللتان كانتا داخل السيارة، وكان يرغب كذلك في إنقاذ العربة من الإنفجار.

وأشار إلى أن الفيديو الذي وثق  هذا الموقف انتشر بشكل كبير ولم يكن له يد في ذلك.

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