"الفيدرالي الأمريكي": لن نرفع معدل الفائدة في أي وقت قريب





قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه البنك المركزي لا يدرس رفع معدل الفائدة في أي وقت قريب، نظرًا لعمق المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالوباء.





وأضاف باول خلال حدث افتراضي نظمته جامعة "برينستون"، اليوم الخميس، أنه من المبكر للغاية أن البنك المركزي قد يبدأ في تقليص مشترياته من السندات.





وتابع باول: "لا يزال الاقتصاد بعيدًا عن أهداف الاحتياطي الفيدرالي ولا نرى أي سبب لتغيير موقفه التيسيري للغاية".





وأوضح الاحتياطي الفيدرالي: "أحد الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو الحرص على عدم التخلى مبكرًا جدًا عن تقديم الدعم للاقتصاد".





وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة لنطاق يتراوح بين صفر و0.25 بالمائة مع تداعيات وباء كورونا، مع تعهد ببقاء الفائدة دون تغيير حتى عام 2023 على الأقل.