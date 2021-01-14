السياحة والآثار تطلق مبادرة "شتي في مصر" من أسوان

الخميس 14/يناير/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تعتزم وزارة السياحة والآثار، غدًا الجمعة، إطلاق مبادرة "شتي في مصر" في أول أيامها، من أسوان أقصى المدن جنوبا في صعيد مصر.

وقام وزير السياحة والآثار، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحي وميدان المحطة وبلازا درة النيل. 

وحرص الوزير على أن يبدأ أولي جولاته بالمدينة بزيارة السوق السياحي، حيث التقى بعدد من أصحاب البازارات، واستمع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم. 

كما حدثهم الوزير عن مبادرة "شتى في مصر"، والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية، وأهميتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا الي أن الهدف من هذه المبادرة في المقام الأول هو دعمهم وتقديم العون لهم، وذلك في اطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد.

وأضاف أن المبادرة ستعمل على إنعاش السياحة الداخلية ليزور المصريين آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسي علم لتتراوح ما بين ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ جنيه مصري، بسعر موحد ذهابا وايابا شاملة الضرائب، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق المشاركة في المبادرة فئات الثلاثة والأربعة والخمسة نجوم وتقديم أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الوجبات والضرائب والخدمة، كما منح المجلس الأعلى للآثار تخفيض ٥٠٪ على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.

كما أوضح أن بعض الاستفسارات الخاصة بمواعيد غلق البازارات، حيث كان لديهم اعتقادا خاطئا لهذه المواعيد، حيث أشار الوزير إلى أنه طبقًا لقرار مجلس الوزراء، يتم غلق البازارات يوميًا الساعة الثانية عشر صباحًا عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. 

وتحدث أصحاب البازارات مع الوزير عن رسوم تراخيص البازارات السياحية، حيث أشار الوزير  إلى أنه تم تخفيض ٥٠% علي رسوم تراخيص البازارات السياحية، مؤكدا لهم أهمية أن يكونوا مرخصين سياحيًا. 

وخلال اللقاء أعرب العاملين بالبازارات عن ترحيبهم بزيارة السيد الوزير، وسعادتهم باستماعه لمشكلاتهم ووعده لهم بالعمل علي حلها. 

وأوضح محافظ أسوان بأن مشروعات التطوير بمنطقة السوق تضم إنشاء نوافير مائية وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى، بجانب تغطيه السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، علاوة على تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، فضلًا عن تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلًا عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.

تجدر الإشارة إلى أنه يبلغ عدد البازارات السياحية بمحافظة أسوان 219 بازارا، ويبلغ عدد الفنادق الثابتة بأسوان 19 فندقا بها 2502 غرفة، حصل منها 11 فندقا علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة بها 1238 غرفة.

ويبلغ عدد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان، والتي لديها ترخيص سياحي، 260 فندق، حصل منها 69 فندق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، منها 25 فندق يعملون بالفعل ويستقبلون زائرين. 

ويبلغ عدد المطاعم السياحية التي لديها ترخيص سياحي بمحافظة أسوان 13 مطعم، حصل منها 3 مطاعم على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

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