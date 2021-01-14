فريدمان ينصح إسرائيل بعدم المواجهة مع بايدن بصدد إيران

الخميس 14/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
أوصى السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى إسرائيل ديفيد فريدمان المسؤولين الإسرائيليين، بالتريث وعدم المواجهة الفورية مع جو بايدن على الساحة الإيرانية.

وقال فريدمان أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إن تل أبيب يجب أن تجري حوارا هادئا مع الإدارة الأمريكية الجديدة التي يقف على رأسها جو بايدن إلى جانب الدول العربية الأخرى بشأن إيران.

ورجح فريدمان أن يضغط بايدن بشأن قضايا المستوطنات في الضفة الغربية، لكنه أضاف أنه ينصح الإدارة بعدم الخلاف حول هذه القضية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون بايدن مؤيدا لإسرائيل وأعرب عن أمله في أن يعمل الرئيس الجديد على دفع اتفاقات إبراهيم، التي أطلقت عملية التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية.

واعتبر أنه لو فاز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات لكان التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيتحقق في غضون عام.

أخبار تهمك

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس الجديد للمقاصة: انتظروا فريقا ينافس علي البطولات المحلية والإفريقية

منذ 42 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة من موسيماني في مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

منذ نصف ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعلن خلال ساعات رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

منذ 35 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

قرار قوي من إدارة الاتحاد السكندري بعد الخسارة أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

جنش يحدد مطالبه للموافقة على تجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة رحيل "أوناجم" عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

زيدان يثير الجدل في ريال مدريد

10:29 م

مصطفى بكري يكشف حقيقة استقالة علي عبد العال من البرلمان (فيديو)

08:44 م

الزمالك يعرضه نجم الفريق على سموحة لإتمام التعاقد مع «القناص»

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض