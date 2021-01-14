أسعار الذهب تتحول للتراجع في نهاية التعاملات

الخميس 14/يناير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
تحولت أسعار الذهب عللتراجع بنهاية تعاملات يوم الخميس، مع صعود الأسهم وعوائد السندات الأمريكية.


وعاود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات الارتفاع أعلى 1.1 بالمائة، مع ترقب الإعلان المتوقع اليوم للرئيس المنتخب جو بايدن بشأن حزمة التحفيز المالي.

ولم يستفد المعدن الأصفر من البيانات السلبية التي كشفت عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر، وسط تزايد إصابات كورونا.

في حين ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1851.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1852.60 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 90.23.

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